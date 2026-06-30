Bruno Guimaraes znakomicie spisuje się na trwających Mistrzostwach Świata 2026. Pomocnik reprezentacji Brazylii walczy o pobicie rekordu, który ustanowił Pele.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Brazylia - Japonia

Pele straci rekord? Bruno Guimaraes coraz bliżej

Brazylia rozegrała cztery mecze na Mistrzostwach Świata 2026. Canarinhos na otwarcie turnieju zremisowali z Marokiem (1:1). a następnie zaliczyli trzy zwycięstwa z rzędu. Podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali Haiti (3:0), Szkocję (3:0) i Japonię (2:1).

Kluczowym zawodnikiem tego mundialu jest Bruno Guimaraes. Pomocnik Newcastle zanotował już cztery asysty. To właśnie po zagraniach 28-latka do siatki trafiali Vinicius Junior (dwukrotnie), Matheus Cunha i Gabriel Martinelli.

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Nowa gwiazda Brazylijczyków walczy o pobicie rekordu, który w 1970 roku ustanowił Pele. Trzykrotny mistrz świata zapisał na swoim koncie aż sześć ostatnich podań na mundialu w Meksyku, o czym przypomina OptaJoe.

Bruno Guimaraes kolejną okazję na poprawienie swojego wyniku otrzyma 5 lipca. To właśnie tego dnia Kanarki z Kraju Kawy zmierzą się w 1/8 finału z lepszym z pary Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia.