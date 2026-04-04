Tottenham planuje hitowy ruch. Chce skutecznego napastnika

Tottenham Hotspur liczy na utrzymanie w Premier League. Angielski klub ruszy po Marcosa Leonardo, jeśli pozostanie w elicie - podaje brazylijski serwis RTI Esporte.

Tottenham Hotspur znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i realnie grozi mu spadek do Championship. Obecnie ekipa Kogutów ma na swoim koncie zaledwie 30 punktów i zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli Premier League. Kilka dni temu londyński klub zdecydował się na zmianę szkoleniowca – Roberto De Zerbi zastąpił Igora Tudora. Włoski szkoleniowiec ma za zadanie utrzymać drużynę Spurs w elicie i ustabilizować jej formę.

Jeśli Tottenham ostatecznie pozostanie w elicie, latem może dokonać kilku istotnych wzmocnień swojego składu. Władze z północnego Londynu planują zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, aby uniknąć podobnych problemów w następnej kampanii.

Jak podaje brazylijski serwis „RTI Esporte”, jednym z głównych celów transferowych De Zerbiego jest Marcos Leonardo. 22-letni napastnik rozważa opuszczenie Arabii Saudyjskiej, a perspektywa gry w Premier League wydaje się dla niego niezwykle atrakcyjna.

Leonardo ma już doświadczenie z europejskich boisk, gdyż od stycznia do września 2024 roku występował w Benfice Lizbona. Następnie przeniósł się na Bliski Wschód, gdzie w barwach Al-Hilal rozegrał 72 spotkania, zdobył 44 bramki i zanotował 5 asyst. Młodzieżowy reprezentant Brazylii znajduje się również na radarze takich klubów jak Atletico Madryt, Liverpool czy Arsenal, a jego sprowadzenie może kosztować nawet 55 milionów funtów.