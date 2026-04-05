Man United wycenił Manuela Ugarte. Juventus poznał oczekiwania

Manuel Ugarte, który jest na wylocie z Manchesteru United, stał się celem Juventusu. Angielski klub wycenił swojego piłkarza na 40 milionów euro - podaje serwis CaughtOffside.com.

Manuel Ugarte dostępny za 40 milionów euro

Manuel Ugarte okazał się kompletnym niewypałem w Manchesterze United. Angielski klub zamierza sprzedać urugwajskiego pomocnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Od dawna mówi się, że poważne zainteresowanie 24-letnim zawodnikiem wykazuje Juventus, który właśnie poznał oczekiwania finansowe włodarzy z Old Trafford.

Jak podaje brytyjska strona „CaughtOffside.com”, Czerwone Diabły wyceniły swojego piłkarza na 40 milionów euro, chcąc odzyskać znaczną część pieniędzy zainwestowanych w jego sprowadzenie. Trudno przewidzieć, czy Stara Dama zdecyduje się wyłożyć na stół tak dużą kwotę. Wcześniej pojawiały się informacje, iż Juventus preferuje inną formę transakcji, a mianowicie wypożyczenie z opcją wykupu.

35-krotny reprezentant Urugwaju, którego obserwują także Newcastle United, Aston Villa oraz Galatasaray Stambuł, występuje w barwach drużyny Red Devils od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Old Trafford za 50 milionów euro z Paris Saint-Germain. Były pomocnik Sportingu Lizbona w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, nie notując bramki ani asysty, a na boisku spędził zaledwie 915 minut. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.