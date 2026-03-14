Manchester United rusza po gwiazdę Bayernu! To byłby wielki transfer

20:58, 14. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Manchester United planuje duży transfer, żeby wzmocnić lewą stronę defensywy. Jak podaje serwis Sports Boom, właściciele Czerwonych Diabłów są zdeterminowani, żeby ściągnąć gwiazdę.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Alphonso Davies głównym celem transferowym Manchesteru United

Manchester United szuka nowego lewego obrońcy. Właściciele klubu, grupa INEOS chce sprowadzić na Old Trafford Alphonso Daviesa, którego uważa za jednego z najgroźniejszych bocznych defensorów na świecie. Kanadyjczyk niedawno doznał urazu mięśniowego, lecz to nie zniechęca Anglików.

Bayern Monachium wycenia swojego gwiazdora na co najmniej 70 milionów funtów. W przeszłości o sprowadzenie 25-latka bezskutecznie zabiegał Real Madryt, ale ekipa z Manchesteru wierzy w sukces.

Angielski gigant rozważał też sprowadzenie Federico Dimarco z Interu Mediolan, ale Włosi nie zamierzali go sprzedawać. Dlatego teraz według „Sports Boom” ich transferowym celem jest Davies, którego chcą sprowadzić w letnim okienku.

Jednak negocjacje mogą być skomplikowane i wymagać sporych nakładów finansowych. Tym bardziej że Bayern nie chce sprzedawać kluczowego piłkarza mimo jego problemów zdrowotnych.

