Marcus Rashford łączony z londyńską potęgą. To byłby hit

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Chelsea chce wypożyczyć Marcusa Rashforda

Marcus Rashford ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Barcelonie. Kataloński klub posiada opcję wykupu 28-letniego skrzydłowego, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że nie zdecyduje się na jej aktywowanie. Klauzula wykupu opiewa na około 30 milionów euro, a zdaniem włodarzy mistrzów Hiszpanii jest to zbyt wysoka kwota. Manchester United nie zamierza jednak obniżać swoich oczekiwań finansowych i liczy na definitywne rozstanie z zawodnikiem. W efekcie przyszłość angielskiego atakującego pozostaje otwarta, a zainteresowanie jego osobą nieustannie rośnie.

Jak informuje Simon Phillips, sytuacja Rashforda zwróciła uwagę Chelsea. Londyński gigant rozważa możliwość włączenia się do walki o podpis 72-krotnego reprezentanta Anglii, choć taki transfer wciąż wydaje się mało prawdopodobny. Według wspomnianego dziennikarza władze ze Stamford Bridge preferowałyby bowiem wypożyczenie piłkarza, podczas gdy Manchester United jest zainteresowany wyłącznie jego sprzedażą. Rozbieżności w oczekiwaniach obu klubów mogą znacząco utrudnić negocjacje, dlatego ewentualne rozmowy nie zapowiadają się na łatwe.

Angielski gwiazdor, którego łączy się również z Bayernem Monachium, Arsenalem oraz Newcastle United, najchętniej pozostałby w Barcelonie. W barwach katalońskiego zespołu rozegrał 49 spotkań, zdobywając 14 bramek i notując 14 asyst. Mierzący 185 centymetrów zawodnik szybko stał się ważnym ogniwem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jego wszechstronność oraz doświadczenie sprawiły, że regularnie odgrywał istotną rolę w najważniejszych meczach kampanii. Na ten moment wymagania finansowe Manchesteru United pozostają jednak zbyt wysokie dla Barcelony.