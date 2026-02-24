Man United złożył zapytanie w sprawie Dimarco. Inter odpowiedział

12:28, 24. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  L'Interista.it

Manchester United skontaktował się z Interem Mediolan w sprawie transferu Federico Dimarco. Włoski klub odmówił jednak negocjacji - poinformowała strona L'Interista.it.

Federico Dimarco
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Federico Dimarco zostanie w Interze Mediolan

Federico Dimarco uchodzi za zdecydowanie najlepszego lewego obrońcę w całej Serie A. 28-letni wahadłowy Interu Mediolan imponuje fantastycznymi liczbami – w obecnym sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 6 bramek i zanotował aż 15 asyst. Tak znakomite statystyki sprawiają, że 36-krotny reprezentant Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego ofensywne usposobienie oraz precyzyjne dośrodkowania czynią go jednym z najciekawszych bocznych defensorów w topowych europejskich ligach.

Jak informuje we wtorkowe popołudnie portal „L’Interista.it”, poważne zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Manchester United. Czerwone Diabły miały już skontaktować się z Interem i zadeklarować gotowość zapłaty 50 milionów euro.

Odpowiedź mediolańczyków była jednak jednoznaczna – Dimarco nie jest na sprzedaż. Również sam piłkarz czuje się szczęśliwy na Stadio Giuseppe Meazza i nie naciska na zmianę otoczenia podczas letniego okienka transferowego.

Dimarco jest wychowankiem Interu, spędzając większość kariery w czarno-niebieskich barwach. W przeszłości reprezentował także Ascoli Calcio 1898, Empoli FC, FC Sion oraz Hellas Verona. 28-letni Włoch od kilku sezonów jest jednak kluczową postacią drużyny Nerazzurrich. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.