Cody Gakpo chce odejść z Liverpoolu. Oto jego preferowany kierunek

15:50, 14. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  SoccerNews.nl

Cody Gakpo poinformował Liverpool o chęci odejścia. Preferowanym kierunkiem 27-letniego skrzydłowego jest Tottenham Hotspur - donosi serwis SoccerNews.nl.

Cody Gakpo
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Cody Gakpo widzi siebie w Tottenhamie Hotspur

Cody Gakpo najprawdopodobniej opuści Liverpool podczas letniego okna transferowego. 27-letni skrzydłowy uważa, że nadszedł odpowiedni moment na zmianę otoczenia po kilku sezonach spędzonych na Anfield. Władze zeszłorocznych mistrzów Premier League nie zamierzają na siłę zatrzymywać reprezentanta Holandii i są gotowe rozważyć jego sprzedaż, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Klub z Merseyside oczekuje za swojego zawodnika kwoty w granicach 60-70 milionów euro i czeka na konkretne propozycje od zainteresowanych kupców.

Jak poinformował holenderski serwis „SoccerNews.nl”, faworytem do pozyskania Gakpo jest Tottenham Hotspur. Piłkarz ma być otwarty na pozostanie na Wyspach Brytyjskich i chętnie przeprowadziłby się do zespołu z Londynu. Przypomnijmy, że ekipa Kogutów rzutem na taśmę utrzymała się w Premier League, jednak w nadchodzącej kampanii zamierza wrócić do walki o czołowe lokaty. Holenderski gwiazdor miałby odegrać ważną rolę w projekcie prowadzonym przez Roberto De Zerbiego i pomóc drużynie Spurs w realizacji ambitnych celów.

Pięćdziesięciokrotny reprezentant Oranje, którego łączy się również z Fenerbahce Stambuł, Besiktasem Stambuł, Milanem, Atletico Madryt czy Bayernem Monachium, występuje w Liverpoolu od stycznia 2023 roku. Wówczas przeniósł się na Anfield Road z PSV Eindhoven za ponad 42 miliony euro. Rosły skrzydłowy w minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst w barwach zespołu The Reds. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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