Alphonso Davies doznał następnego urazu. Dramat Kanadyjczyka

Alphonso Davies nabawił się kolejnej kontuzji podczas meczu Atalanta Bergamo - Bayern Monachium (1:6). Kanadyjski wahadłowy opuścił boisko ze łzami w oczach. Jak poinformował Fabrizio Romano, lewy obrońca niedługo przejdzie badania medyczne.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Atalanta – Bayern. Alphonso Davies nabawił się kontuzji

Alphonso Davies ostatnich miesięcy bez wątpienia nie może zaliczyć do udanych. 25-letni lewy obrońca najpierw pauzował z powodu zerwania więzadła krzyżowego, a później zmagał się z naderwaniem włókna mięśniowego. Gdy wydawało się, że kanadyjski wahadłowy wreszcie wrócił do pełni sił, ponownie dopadły go problemy zdrowotne.

Podczas meczu Atalanty Bergamo z Bayernem Monachium defensor pojawił się na boisku w 46. minucie spotkania, jednak jego występ nie potrwał długo. Już w 71. minucie musiał opuścić murawę z powodu kolejnego urazu – poinformował Fabrizio Romano.

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Daviesa, co wyjaśni się dopiero za kilka godzin, kiedy dojdzie do testów. Zawodnik opuszczał boisko ze łzami w oczach, co tylko zwiększyło niepokój wśród kibiców oraz sztabu szkoleniowego. Warto przypomnieć, że niemiecka ekipa wygrała 6:1 z włoską drużyną w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że lewy obrońca nie będzie w stanie pomóc swojemu zespołowi w rewanżu, który zaplanowano na środę, 18 marca, na godzinę 21:00. W najbliższym czasie piłkarz przejdzie szczegółowe badania, które wykażą, jak długo potrwa jego przerwa od gry.

W trwającym sezonie Davies rozegrał zaledwie 13 spotkań, w których zanotował 2 asysty. 58-krotny reprezentant Kanady niedawno przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2030 roku. Piłkarz ghańskiego pochodzenia trafił na Allianz Arenę w styczniu 2019 roku z Vancouver Whitecaps za około 14 milionów euro. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych zawodników bawarskiego zespołu, choć ostatnio na przeszkodzie stoją mu różne urazy. Obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest na około 50 milionów euro.