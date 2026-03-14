Bayern Monachium w sobotni hicie Bundesligi podejmował Bayer Leverkusen. Mistrzowie Niemiec kończyli mecz w dziewiątkę, ale udało im się finalnie zremisować 1:1.

W sobotnie popołudnie odbył się hit 26. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium mierzył się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Mistrzowie Niemiec przystąpili do tej rywalizacji po wspaniałym zwycięstwie nad Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów (6:1). Drużyna Kaspera Hjulmanda również grała w Champions League. Aptekarzy po wymagającym starciu zremisowali z Arsenalem (1:1).

Rywalizacja na BayArena wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. Bayer Leverkusen już w 6. minucie meczu objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Aleix Garcia. Bayern Monachium szybko zabrał się za odrabianie strat. Drużyna Vincenta Kompany’ego miała swoje okazje, ale nie udało im się doprowadzić do wyrównania w pierwszej odsłonie. Na domiar złego tuż przed zejściem do szatni czerwonym kartonikiem ukarany został Nicolas Jackson.

Od początku drugiej odsłony Bayern Monachium czekał na swój moment. Nadszedł on dopiero w 69. minucie, kiedy do wyrównania doprowadził Luis Diaz. Chwilę później Kolumbijczyk poważnie osłabił swój zespół, ponieważ otrzymał czerwoną kartkę i goście musieli grać w dziewiątkę. Bayer Leverkusen zaczął kompletnie przeważać, ale ostatecznie nie udało im się pokonać Svena Ulreicha. Bawarczycy remis z pewnością traktują jak zwycięstwo.

Bayern Monachium już w środę zagra z Atalantą Bergamo w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayer Leverkusen natomiast dzień wcześniej zagra w tych samych rozgrywkach z Arsenalem.

Bayer Leverkusen – Bayern Monachium 1:1

Garcia (6′) – Diaz (69′)