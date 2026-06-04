Man United planuje transfer skrzydłowego. Ciekawa opcja na horyzoncie

Manchester United poważnie naciska na sfinalizowanie transferu Bazoumany Toure z TSG Hoffenheim - informuje serwis "Africa Foot". Newcastle United także jest zainteresowane skrzydłowym.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bazoumana Toure na radarze Manchesteru United

Manchester United zakończył sezon na trzecim miejscu w tabeli Premier League i szykuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów. W klubie trwa już planowanie kadry na kolejny sezon, a Michael Carrick, który otrzymał nowy kontrakt na Old Trafford, ma brać udział w budowie zespołu i pracy nad kolejnymi transferami.

Czerwone Diabły są już bardzo blisko sfinalizowania pierwszego letniego wzmocnienia. Wszystkie kluczowe ustalenia z pomocnikiem Edersonem z Atalanty Bergamo zostały już osiągnięte Plan Manchesteru United zakłada, że po sprowadzeniu Brazylijczyka do zespołu dołączy co najmniej jeszcze jeden pomocnik.

Jak informuje serwis „Africa Foot”, kolejnym celem na liście transferowej jest Bazoumana Toure z TSG Hoffenheim. Władze angielskiego giganta mają mocno naciskać na sprowadzenie reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. O 20-letniego skrzydłowego rywalizuje również Newcastle United.

Hoffenheim pozyskało Iworyjczyka na początku lutego 2025 roku z Hammarby za 10 milionów euro. Od tego czasu zawodnik szybko wywalczył sobie miejsce w drużynie. W minionych rozgrywkach Toure w barwach niemieckiego klubu rozegrał 32 spotkania, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował 12 asyst.

Według portalu Transfermarkt.de, jego aktualna wartość rynkowa wynosi 40 milionów euro. Dodatkowo Toure znalazł się w kadrze Wybrzeża Kości Słoniowej na mistrzostwa świata 2026.