Man United planuje kolejny transfer. Gigant przygotowuje ofertę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Neco Williams w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United rozpoczął przebudowę defensywy. Jednym z priorytetów Michaela Carricka ma być zwiększenie rywalizacji oraz stabilności na bokach obrony. Czerwone Diabły poszukują zawodnika, który nie tylko podniesie jakość zespołu, ale również będzie w stanie występować na kilku pozycjach.

Problemy kadrowe oraz częste kontuzje sprawiły, że Manchester United potrzebuje większej elastyczności w formacji defensywnej. Klub posiada kilka rozwiązań zarówno na prawej, jak i lewej stronie obrony. Według „Football Insider”, na radarze znalazł się Neco Williams z Nottingham Forest. Reprezentant Walii jest postrzegany jako zawodnik, który idealnie wpisuje się w profil poszukiwany przez klub z Old Trafford.

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Williams w ostatnich sezonach stał się ważną postacią Nottingham. 25-letni obrońca imponuje przede wszystkim wydolnością oraz aktywnością w ofensywie. Jego dużym atutem jest również możliwość gry po obu stronach defensywy. Walijczyk jest również łączony z Newcastle United oraz Tottenham Hotspur. Na ten moment żaden z klubów nie złożył oficjalnej oferty.

Sam zawodnik miałby być zainteresowany możliwością przeprowadzki na Old Trafford. Transfer do Manchesteru United byłby dla niego dużym krokiem naprzód, jednak wszystko zależy od tego, czy oba kluby będą w stanie dojść do porozumienia. Serwis Transfermarkt.de wycenia walijskiego defensora na 28 mln euro. Jego kontrakt na City Ground obowiązujące do lata 2029 roku.