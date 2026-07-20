Cracovia z apelem do Wisły Kraków. Prezes powiedział to wprost

Cracovia pokonała Sevillę (1:0) w jubileuszowym meczu, który był głównym wydarzeniem obchodów 120-lecia istnienia klubu. Murat Colak na antenie Canal+ Sport skierował apel do Wisły Kraków.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Murat Colak

Cracovia apeluje do Wisły Kraków: „Żądamy szacunku”

Cracovia w niedzielę (19 lipca) obchodziła jubileusz 120-lecia istnienia klubu. Z tej okazji zorganizowany został mecz towarzyski, w którym rywalem krakowskiego zespołu był przedstawiciel La Liga – Sevilla. Wynik był niespodzianką, ponieważ Pasy odniosły zwycięstwo (1:0). Ostatnie dni dostarczyły kibicom kilku tarć pomiędzy dwoma krakowskimi klubami. Szpilki wbijali Jarosław Królewski i Mateusz Klich.

Zaczął właściciel Wisły Kraków, który uszczypliwie nawiązał do problemów ze sprzedażą biletów na wspomniane spotkanie z Sevillą. W odpowiedzi Mateusz Klich poruszył wątek problemów Białej Gwiazdy z wypłacaniem wynagrodzenia. Przy okazji ostatniego meczu Murat Colak, czyli prezes Cracovii odniósł się do sytuacji na antenie Canal+ Sport. Miał krótki, ale dosadny apel do odwiecznego rywala.

– Bardzo doceniam, że właściciele Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław i Widzewa Łódź napisali wiadomość i zadzwonili do nas. Bardzo chcielibyśmy zyskiwać na konkurencji w lidze, szanując się wzajemnie. Bardzo szanuje Wisłę Kraków, ale również żądamy szacunku do Cracovii – powiedział Murat Colak na antenie Canal+ Sport.

Najbliższe derbowe starcie Wisła – Cracovia odbędzie się 7 listopada. Będą to pierwsze Derby Krakowa pomiędzy klubami od 2022 roku. Ostatnim razem ligowe starcie zakończyło się bezbramkowym remisem w ramach 31. kolejki Ekstraklasy sezonu 2021/2022.