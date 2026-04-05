Man United obserwuje wielki talent. Kolejka chętnych po zawodnika

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Tom Atcheson na celowniku Manchesteru United

Manchester United uważnie monitoruje rozwój jednego z najciekawszych młodych obrońców. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Tom Atcheson z Blackburn Rovers, który w ostatnich miesiącach robi błyskawiczne postępy. 19-letni defensor coraz śmielej zaznacza swoją obecność w seniorskiej piłce.

Niedawno Atcheson przebił się do pierwszego zespołu i zaczął zbierać cenne minuty. Utalentowany zawodnik zadebiutował również w reprezentacji Irlandii Północnej w marcu. Według informacji portalu „TEAMtalk”, Manchester United nie jest jedynym klubem zainteresowanym młodym stoperem.

Sytuację piłkarza uważnie śledzą także Tottenham Hotspur, Newcastle United oraz Everton. Atcheson bywa porównywany do Phila Jonesa, który podobnie jak on zaczynał karierę w Blackburn, zanim trafił na Old Trafford. Niewykluczone, że obrońca podąży podobną ścieżką, zwłaszcza że Manchester United poszukuje wzmocnień w linii defensywnej.

Blackburn nie zamierza bez walki oddać swojego talentu. Klub podjął już kroki, by zabezpieczyć przyszłość zawodnika, oferując nową umowę. Nie jest jednak przesądzone, czy to wystarczy, by odeprzeć zakusy największych marek z Premier League. Tom Atcheson w trwającym sezonie zdołał rozegrać dziewięć spotkań w pierwszym zespole z Ewood Park. Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Irlandczyka.