Manchester United obserwuje gwiazdę ligi. Marzy o innym klubie

Manchester United obserwuje gwiazdę Championship. Według portalu GiveMeSport, Hayden Hackney może już niedługo trafić do Premier League, ale zależy mu na przenosinach do Tottenhamu.

Gwiazda z Championship wzbudza zainteresowanie wielkich klubów Premier League

Hayden Hackney rozegrał bardzo solidny sezon w barwach Middlesbrough. 23-letni środkowy pomocnik był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w Championship. Dobra forma Anglika nie umknęła uwadze klubów z Premier League.

Według doniesień Middlesbrough przyjęło ofertę Ipswich Town. Mimo to piłkarz nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości. Wciąż liczy, że zgłoszą się po niego kluby z Premier League. Najbardziej ma mu zależeć na przenosinach do Tottenhamu.

Zainteresowanie wykazują także Manchester United i Crystal Palace. Oba kluby rozważają złożenie konkretnej propozycji. Na razie jednak sytuacja jest rozwojowa. Z kolei Hackney czeka i nie zamierza podejmować pochopnych decyzji.

Zarówno Czerwone Diabły, jak i Spurs chcą pozyskać nowego pomocnika. W poprzednim sezonie brakowało im równowagi w środku pola. Młodzieżowy reprezentant Anglii mógłby wypełnić tę lukę.

Transfer do Premier League to dla Hackneya ogromna szansa. To przede wszystkim okazja, żeby wejść na wyższy poziom. Mimo że dostał ofertę od spadkowicza z minionego sezonu, wciąż liczy na lepsze opcje z najwyższego poziomu rozgrywkowego.

