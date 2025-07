Manchester United chce byłego zawodnika Premier League. Spora konkurencja

Aleksandar Mitrović może wrócić do Premier League po dwóch sezonach spędzonych w Arabii Saudyjskiej. Jak donosi CaughtOffside, napastnik Al Hilal jest obserwowany przez trzy angielskie kluby.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mitrović na radarze kilku gigantów Premier League

Aleksandar Mitrović rozważa powrót do Anglii. Były napastnik Fulham czy Newcastle United ma za sobą udany sezon. W barwach Al-Hilal zdobył 28 bramek i zanotował siedem asyst w 36 spotkaniach. Forma Serba nie umknęła uwadze zespołów Premier League.

Sytuację 30-latka monitorują trzy duże kluby, takie jak Manchester United, Tottenham oraz Newcastle. Czerwone Diabły potrzebują napastnika, który regularnie strzela gole, a ich obecni snajperzy – Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee – nie spełniają tych oczekiwań.

Klub z Old Trafford poszukuje kogoś, kto od razu da jakość z przodu. Mitrović wydaje się bezpiecznym wyborem. Ma doświadczenie w lidze angielskiej, jest silny i potrafi grać tyłem do bramki. Zawodnik chciałby wrócić na Wyspy Brytyjskie, ponieważ dobrze się tam czuł i nie będzie potrzebował czasu na adaptację.

Spurs chcą wzmocnić swój atak, ale w grze jest także Newcastle. Klub rozważa sprowadzenie swojego byłego piłkarza. Mitrović mógłby być dobrym uzupełnieniem dla Aleksandra Isaka.

Al Hilal oczekuje za Mitrovicia około 30 milionów euro, choć jego kontrakt obowiązuje tylko do 2026 roku. To kwota, którą mogą zapłacić wszystkie trzy kluby. Póki co na razie nikt nie złożył konkretnej oferty.

