Manchester United może pożegnać napastnika. Klub chce inną gwiazdę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Przyjście Semenyo może oznaczać odejście Zirkzee

W ostatnim czasie Antoine Semenyo jest rozchwytywany przez czołowe kluby Premier League. Skrzydłowy Bournemouth może przenieść się do innego zespołu dzięki klauzuli wykupu w wysokości 65 milionów funtów. Manchester United, Manchester City oraz Liverpool walczą o pozyskanie 25-latka.

Z kolei Tottenham został już poinformowany o braku zainteresowania piłkarza. Oba kluby z Manchesteru naciskają na transfer i obecnie to właśnie one są najbliżej osiągnięcia porozumienia z otoczeniem Ghańczyka.

Według doniesień transfer Semenyo do Czerwonych Diabłów może oznaczać odejście Joshuy Zirkzee. Holender jest niezadowolony z małej liczby minut, a regularna gra stała się dla niego priorytetem ze względu na powoli zbliżający się mundial.

W związku z tym AS Roma rozpoczęła rozmowy z agentami 24-latka. Włoski klub oferuje mu miejsce w pierwszym składzie i odgrywanie ważnej roli w Serie A. Ostatecznie wszystko będzie zależeć od decyzji Semenyo, który najbardziej skłania się ku Liverpoolowi. Sytuacja powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Tottenham chce gwiazdę Manchesteru City. W grę wchodzi wypożyczenie