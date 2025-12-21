Antoine Semenyo odmówił potentatowi. Tam na pewno nie trafi

Antoine Semenyo nie dołączy do Tottenhamu Hotspur. Ghański skrzydłowy odrzucił ofertę od londyńskiego klubu - podaje David Ornstein. 25-latek rozważa propozycje tylko od trzech drużyn - Manchesteru City, Manchesteru United oraz Liverpoolu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Tottenham Hotspur nie pozyska Antoine’a Semenyo

Antoine Semenyo jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Skrzydłowy Bournemouth od kilku kampanii zachwyca formą na boiskach Premier League, regularnie sprawiając problemy defensywom rywali. Jego dynamiczny styl gry, siła fizyczna oraz skuteczność sprawiły, iż wzbudził on zainteresowanie niemal wszystkich gigantów z Wysp Brytyjskich.

Reprezentant Ghany może przebierać w ofertach i coraz więcej wskazuje na to, że już tej zimy zmieni barwy klubowe. Jak informuje David Ornstein, ogromną chrapkę na pozyskanie Semenyo miał również Tottenham Hotspur. Koguty nie zdołają jednak sprowadzić skrzydłowego do północnego Londynu.

Według renomowanego dziennikarza zawodnik odmówił Tottenhamowi, mimo że londyński klub oferował mu bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Sam piłkarz rozważa bowiem propozycje od innych angielskich potentatów – Manchesteru City, Manchesteru United oraz Liverpoolu – chcąc kontynuować karierę w jednym z wymienionych zespołów.

Antoine Semenyo przywdziewa koszulkę ekipy Wisienek od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, strzelił 8 goli i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 65 milionów euro, a jego klauzula odstępnego wynosi 74 miliony euro. Wygląda na to, że już w styczniowym okienku transferowym któraś z europejskich potęg sięgnie po Ghańczyka.