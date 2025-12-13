Roma zrobiła pierwszy ruch. Milan zaskoczony w walce o napastnika

Joshua Zirkzee znalazł się w centrum spekulacji i jego przyszłość znów budzi emocje. Według, Calciomercato Roma jest dziś znacznie bliżej porozumienia niż Milan i prowadzi konkretne rozmowy.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Zirkzee coraz bliżej Romy. Milan na razie w tyle

Joshua Zirkzee chce wrócić do roli pierwszoplanowej postaci w ofensywie. Po transferze do Manchesteru United nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Po długiej kontuzji rozegrał w Premier League osiem spotkań, spędzając na boisku niewiele ponad 350 minut. Zdobył tylko jedną bramkę, co mocno kontrastuje z jego formą z czasów gry w Bolonii.

Manchester United jest otwarty na sprzedaż zawodnika, ale dopiero w drugiej części styczniowego okna. Klub musi najpierw poradzić sobie z brakami kadrowymi spowodowanymi Pucharem Narodów Afryki. Dopiero wtedy możliwe będzie zielone światło na odejście Holendra, a celem Anglików jest odzyskanie części zainwestowanych pieniędzy.

Roma jest dziś najbardziej konkretna. Dyrektor sportowy Frederic Massara otrzymał zgodę właścicieli na bezpośrednie rozmowy z Manchesterem United. Wcześniej uzyskał też bardzo pozytywny sygnał od agenta piłkarza. Sam Zirkzee jest entuzjastycznie nastawiony do powrotu do Serie A i widzi w Romie projekt dopasowany do swoich atutów, choć pierwszym wyborem jest dla niego pozostanie na Old Trafford.

Negocjacje nie są jednak proste. Roma musi znaleźć porozumienie finansowe zarówno z zawodnikiem, który zarabia około czterech milionów euro netto rocznie, jak i z angielskim klubem. Cała operacja mogłaby zamknąć się w kwocie 35 milionów euro. Milan obecnie obserwuje sytuacje i nie włączył się na poważnie do rywalizacji.

