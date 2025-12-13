Roma zrobiła pierwszy ruch. Milan zaskoczony w walce o napastnika

18:14, 13. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Joshua Zirkzee znalazł się w centrum spekulacji i jego przyszłość znów budzi emocje. Według, Calciomercato Roma jest dziś znacznie bliżej porozumienia niż Milan i prowadzi konkretne rozmowy.

Gian Piero Gasperini
Obserwuj nas w
Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Zirkzee coraz bliżej Romy. Milan na razie w tyle

Joshua Zirkzee chce wrócić do roli pierwszoplanowej postaci w ofensywie. Po transferze do Manchesteru United nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Po długiej kontuzji rozegrał w Premier League osiem spotkań, spędzając na boisku niewiele ponad 350 minut. Zdobył tylko jedną bramkę, co mocno kontrastuje z jego formą z czasów gry w Bolonii.

Manchester United jest otwarty na sprzedaż zawodnika, ale dopiero w drugiej części styczniowego okna. Klub musi najpierw poradzić sobie z brakami kadrowymi spowodowanymi Pucharem Narodów Afryki. Dopiero wtedy możliwe będzie zielone światło na odejście Holendra, a celem Anglików jest odzyskanie części zainwestowanych pieniędzy.

POLECAMY TAKŻE

Sergio Ramos
Ramos łączony z gigantem Premier League. Decyzja zapadła
Florentino Perez
Real żałuje odejścia gwiazdy. Wciąż zachwyca formą
Gian Piero Gasperini
Roma zmieniła zdanie ws. napastnika? Ważą się losy wypożyczonego zawodnika

Roma jest dziś najbardziej konkretna. Dyrektor sportowy Frederic Massara otrzymał zgodę właścicieli na bezpośrednie rozmowy z Manchesterem United. Wcześniej uzyskał też bardzo pozytywny sygnał od agenta piłkarza. Sam Zirkzee jest entuzjastycznie nastawiony do powrotu do Serie A i widzi w Romie projekt dopasowany do swoich atutów, choć pierwszym wyborem jest dla niego pozostanie na Old Trafford.

Negocjacje nie są jednak proste. Roma musi znaleźć porozumienie finansowe zarówno z zawodnikiem, który zarabia około czterech milionów euro netto rocznie, jak i z angielskim klubem. Cała operacja mogłaby zamknąć się w kwocie 35 milionów euro. Milan obecnie obserwuje sytuacje i nie włączył się na poważnie do rywalizacji.

Zobacz również: Xabi Alonso mówi wprost. To może być nowy trener Realu