Tottenham chce gwiazdę Manchesteru City. W grę wchodzi wypożyczenie

Tottenham chce wzmocnić swoją kadrę podczas zimowego okna. Jak donosi serwis TEAMtalk, Omar Marmoush znalazł się na liście życzeń Spurs.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank i Pep Guardiola

Omar Marmoush może przejść do Tottenhamu

Tottenham Hotspur od dłuższego czasu szuka skrzydłowego, który mógłby wzmocnić ofensywę. Klub z północnego Londynu pierwotnie mocno naciskał na transfer Antoine’a Semenyo. Gwiazdor Bournemouth imponuje swoimi statystykami w Premier League, ale odrzucił on ofertę Spurs.

Dlatego działacze zwrócili uwagę na Omara Marmousha. Egipcjanin trafił do Manchesteru City zimą 2025 roku z Eintrachtu Frankfurt, lecz jego rola na Etihad Stadium jest obecnie mocno ograniczona. Konkurencja w ofensywie Obywateli jest tak duża, że 26-latek wchodzi na boisko głównie z ławki. W bieżącym sezonie zagrał w lidze tylko 206 minut.

Choć Pep Guardiola ceni wszechstronność reprezentanta Egiptu, to sam zawodnik może być otwarty na zmianę otoczenia. To piłkarz, który może występować zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku, co byłoby atutem dla drużyny Thomasa Franka. Takie rozwiązanie mogłoby dać więcej opcji w ataku londyńskiego zespołu.

Jedyną realną opcją wydaje się wypożyczenie z opcją wykupu. Manchester City nie chce bowiem definitywnie stracić zawodnika, który został sprowadzony za 75 milionów euro.

