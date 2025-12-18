Manchester United ma plan na pozyskanie Antoine'a Semenyo. Pep Guardiola wciąż jest niepewny transfer zawodnika Bournemouth, więc całą sytuację jak najszybciej chcą wykorzystać Czerwone Diabły - informuje James Ducker.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Pep Guardiola

Antoine Semenyo coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United od kilku tygodni przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Władze z Old Trafford mają świadomość, że drużyna Rubena Amorima ma braki kadrowe, więc już w styczniu planują ruszyć po wzmocnienia. Czerwone Diabły obserwują wielu zawodników światowej klasy, więc lista życzeń angielskiego zespołu jest niezwykle szeroka.

Jednym z głownych styczniowych celów Manchesteru United jest sprowadzenie Antoine’a Semenyo. Jak się okazuje, z każdym kolejnym dniem gwiazda Bournemouth zbliża się Old Trafford, choć rośnie zainteresowanie jego osobą. James Ducker informuje, że Czerwone Diabły chcą wykorzystać niepewność Pepa Guardioli oraz Manchesteru City, przyspieszając prace nad transferem zawodnika z Ghany.

Transfer Antoine’a Semenyo nie będzie wiązał się dla Manchesteru United ze specjalnie wysokimi kosztami. Oczywście jak za zawodnika tej klasy. Reprezentant Ghany ma wpisane w kontrakcie z Bournemouth klauzulę odstępnego, która wynosi 65 milionów funtów. Taką kwotę zatem muszą wyłożyć na stół władze z Old Trafford, jeśli chcą pozyskać skrzydłowego.

Antoine Semenyo to bez wątpienia największa gwiazda Bournemouth. Reprezentant Ghany w trwającej kampanii rozegrał dotychczas 16 spotkań. Skrzydłowy może się pochwalić świetnymi liczbami, ponieważ zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.