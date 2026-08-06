Manchester United dał mu wolną rękę. Dojdzie do rozstania?

Manchester United poszukuje nowego lewego obrońcy. Sprawia to, że w drużynie Michaela Carricka zaczyna brakować miejsca dla Harry'ego Amassa. Czerwone Diabły są gotowe wysłuchać ofert za Anglika - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Amass

Harry Amass może opuścić Manchester United

Manchester United planuje kolejne ruchy kadrowe przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Priorytetem Czerwonych Diabłów jest sprowadzenie nowego lewego obrońcy, co może bezpośrednio wpłynąć na przyszłość Harry’ego Amassa. Młody defensor nie ma obecnie gwarancji regularnej gry na Old Trafford.

Jak informuje portal „TEAMtalk”, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kolejne wypożyczenie utalentowanego Anglika. Władze Manchesteru United są jednak otwarte na różne rozwiązania i zamierzają wysłuchać wszystkich propozycji, które pojawią się w sprawie zawodnika.

Kontrakt Harry’ego Amassa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a klub posiada opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Wysłanie piłkarza na wypożyczenie pozwoliłoby Manchesterowi United zabezpieczyć jego przyszłość i jednocześnie dać mu możliwość regularnych występów na wysokim poziomie.

Na Old Trafford wierzą, że Harry Amass wciąż ma potencjał, aby w przyszłości stać się ważnym zawodnikiem pierwszego zespołu. Najbliższy sezon ma być dla niego kluczowy pod względem rozwoju, dlatego klub chce znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mu zebrać jak najwięcej minut i wrócić do Manchesteru United jako bardziej doświadczony piłkarz.