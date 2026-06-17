Manchester United zamierza tego lata rozbić bank. Czerwone Diabły chcą sprowadzić Mateusa Fernandesa i Crysencio Summervilla, duet z West Hamu United. Na tych zawodników trzeba wydać łącznie 140 milionów funtów - donosi "Daily Mail".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mateus Fernandes i Crysencio Summerville w Manchesterze United? West Ham United chce 140 milionów funtów

Manchester United zamierza wykorzystać fakt, że West Ham United spadł z Premier League i będzie sprzedawał swoje gwiazdy. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się nie tylko Mateus Fernandes. Serwis „Daily Mail” zdradza, że zespół z Old Trafford zamierza także sięgnąć po Crysencio Summervile’a. Ten ruch będzie niezwykle kosztowny, ponieważ Młoty oczekują aż 140 milionów funtów.

O ile Mateus Fernandes od dawna jest łączony z Manchesterem United, o tyle dopiero teraz wiemy o ich zainteresowaniu Crysencio Summervilem. Być może jest to pokłosie świetnego występu Holendra w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026, kiedy wpisał się na listę strzelców w starciu z Japonią. Czerwone Diabły bacznie monitorują sytuację wspomnianej dwójki.

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Nie trzeba nikomu zdradzać, że Mateus Fernandes jest także łączony z Realem Madryt. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że Królewscy będą musieli wyłożyć na stół aż 90 milionów euro. Rywalizacja o Portugalczyka zapowiada się niezwykle interesująco. Manchester United trzyma rękę na pulsie i wkrótce ma podejść do rozmów z West Hamem United.

Zapewne przyszłość zarówno Mateusa Fernandesa, jak i Crysencio Summervile’a rozstrzygnie się dopiero po mundialu. Obaj piłkarze odgrywają znaczące role w swoich reprezentacjach, więc West Ham United może wkrótce podbić ich wycenę.