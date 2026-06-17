Real Madryt jest bliski zakończenia współpracy z Eduardo Camavingą. Inter Mediolan złożył właśnie oficjalną ofertę za Francuza. Nerazzurri odbyli już rozmowy z Florentino Perezem w sprawie transferu - informuje "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Inter Mediolan złożył ofertę za Eduardo Camavingę! Odbyły się rozmowy z Realem Madryt

Real Madryt tego lata przebudowuje środek pola. W środę Królewscy ogłosili przybycie Bernardo Silvy. Hiszpanie rozważają też rozstanie, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość Eduardo Camavingi. Jak się okazuje, Los Blancos otrzymali właśnie ofertę. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że po reprezentanta Francji ruszył właśnie Inter Mediolan.

Hiszpańska prasa dodaje, że mistrzowie Włoch odbyli już rozmowy z Realem Madryt. Beppe Marotta spotkał się z Florentino Perezem, aby omówić kwestie transferu Eduardo Camavingi. W tym momencie nie znamy więcej szczegółów w tej sprawie. Jedno jednak się nie zmienia – francuski pomocnik nie ma zamiaru przeprowadzać się z Estadio Santiago Bernabeu.

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Kluczowe zdanie w tej kwestii należy do Realu Madryt. Jeśli Królewscy otrzymają odpowiednią ofertę za Eduardo Camavingę, to bez wahania ją zaakceptują. Inter Mediolan wydaje się bardzo zdeterminowany, aby pozyskać Francuza. I nie jest to dobra wiadomość dla Piotra Zielińskiego, który miałby poważnego rywala w walce o wyjściowy skład.

Eduardo Camavinga w minionym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Realu Madryt. Francuski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.