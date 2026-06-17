Kontrakt na lata i jasny sygnał. Wrocław buduje coś poważnego

Karol Niemczycki wraca do PKO BP Ekstraklasy po kilku latach spędzonych za granicą. Bramkarz podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław, gdzie ma być numerem jeden w bramce.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Karol Niemczycki nowym bramkarzem Śląska Wrocław

Karol Niemczycki został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Klub kontynuuje wzmacnianie kadry przed powrotem do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Tym razem postawił na doświadczonego bramkarza, który ma za sobą występy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, umowa z 26-latkiem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Porozumienie zawiera też opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Niemczycki jest wychowankiem Garbarni Kraków, a piłkarskie umiejętności rozwijał również w Cracovii, AP Profi oraz holenderskim NAC Breda. Ostatnie sezony spędził natomiast w Niemczech i Izraelu, skąd trafia do Wrocławia z FC Aszdod.

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W ostatniej kampanii był podstawowym bramkarzem swojego zespołu i rozegrał 33 spotkania. Dla kibiców w Polsce pozostaje jednak przede wszystkim zawodnikiem kojarzonym z Cracovią, gdzie w sezonie 2022/2023 należał do czołowych golkiperów ligi. Łącznie w 33 meczach zanotował wtedy aż 11 czystych kont.

Po podpisaniu kontraktu nowy bramkarz WKS-u nie ukrywał zadowolenia z powrotu do kraju. – Śląsk to bardzo duży klub. Każdy kto interesuje się polską piłką wie, że jest to ceniona marka. Do transferu przekonała mnie wizja projektu sportowego, który powstaje we Wrocławiu. Do zespołu chcę wnieść pewność i doświadczenie. Nie mogę się już doczekać pierwszych meczów na Tarczyński Arenie w roli gospodarza – powiedział Niemczycki cytowany przez oficjalną stronę internetową WKS-u.

Pozyskanie nowego golkipera to kolejny sygnał, że Wrocławianie zamierzają ambitnie przygotować się do nowego sezonu. Klub chce tym samym zbudować zespół gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie.