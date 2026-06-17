Trossard opuści Arsenal. To jego wymarzony kierunek

18:53, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Leandro Trossard jest gotowy opuścić Arsenal. Belgijski skrzydłowy wskazał już na swój wymarzony kierunek. 31-latek wyraził chęć wzmocnienia Aston Villi - informuje "Football Insider".

Leandro Trossard
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leandro Trossard chce wzmocnić Aston Villę

Leandro Trossard w ostatnich latach odgrywał kluczową rolę w Arsenalu. Tego lata jednak zawodnik zdecydował się wykonać kolejny krok w sportowej karierze, wyrażając chęć na zmianę barw klubowych. Tymczasem „Football Insider” zdradza, w którym zespole chciałby wylądować piłkarz Kanonierów. Reprezentant Belgii wskazał na Aston Villę.

Do tej pory Leandro Trossard był głównie łączony z przeprowadzką do Turcji. Największe zainteresowanie skrzydłowym wykazywał Besiktas. Reprezentant Belgii jest jednak nieprzekonany do tego kierunki i spróbuje wykorzystać fakt, że Aston Villa ma na radarze jego osobę. Arsenal nie będzie robił zawodnikowi problemu z odejściem i wycenił go na około 17 milionów funtów.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecz Anglia - Chorwacja! Załóż konto w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Taka kwota oczywiście nie będzie stanowiła problemu Aston Villi. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego poszukuje solidnych wzmocnień, aby grać na kilku frontach. Warto zaznaczyć, że The Villans zakwalifikowali się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Niewątpliwie takim zawodnikiem jest Leandro Trossard. Czas pokaże, czy belgijski skrzydłowy finalnie zawita do Birmingham.

Leandro Trossard w zeszłym sezonie rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Arsenalu. 31-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także zaliczył 11 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości