Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leandro Trossard chce wzmocnić Aston Villę

Leandro Trossard w ostatnich latach odgrywał kluczową rolę w Arsenalu. Tego lata jednak zawodnik zdecydował się wykonać kolejny krok w sportowej karierze, wyrażając chęć na zmianę barw klubowych. Tymczasem „Football Insider” zdradza, w którym zespole chciałby wylądować piłkarz Kanonierów. Reprezentant Belgii wskazał na Aston Villę.

Do tej pory Leandro Trossard był głównie łączony z przeprowadzką do Turcji. Największe zainteresowanie skrzydłowym wykazywał Besiktas. Reprezentant Belgii jest jednak nieprzekonany do tego kierunki i spróbuje wykorzystać fakt, że Aston Villa ma na radarze jego osobę. Arsenal nie będzie robił zawodnikowi problemu z odejściem i wycenił go na około 17 milionów funtów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Taka kwota oczywiście nie będzie stanowiła problemu Aston Villi. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego poszukuje solidnych wzmocnień, aby grać na kilku frontach. Warto zaznaczyć, że The Villans zakwalifikowali się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Niewątpliwie takim zawodnikiem jest Leandro Trossard. Czas pokaże, czy belgijski skrzydłowy finalnie zawita do Birmingham.

Leandro Trossard w zeszłym sezonie rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Arsenalu. 31-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także zaliczył 11 asyst.