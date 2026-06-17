Łabojko opuszcza Motor! Głośny transfer wewnątrz Ekstraklasy

18:06, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Piast Gliwice

Jakub Łabojko nie będzie w przyszłym sezonie bronił barw Motoru Lublin. Pomocnik zaliczył głośną przeprowadzką w PKO Ekstraklasie. Zasilił bowiem szeregi Piasta Gliwice.

Jakub Łabojko
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jakub Łabojko

Oficjalnie: Piast Gliwice pozyskał Jakuba Łabojkę

Jakub Łabojko zimą 2025 roku przeniósł się do Motoru Lublin. Pomocnik od tego czasu odgrywał znaczącą rolę w lubelskim zespole, ale tego lata strony zakończyły już współpracę. W środę potwierdzono głośny transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Piast Gliwice za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił przyjście zawodnika.

Kontrakt Jakuba Łabojki z Motorem Lublin obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku. Piast Gliwice zatem pozyskał środkowego pomocnika na zasadzie wolnego transferu. Warto zaznaczyć, że jest to powrót 28-latka na stare śmieci. Zawodnik stawiał bowiem pierwsze piłkarskie kroki w młodzieżowych Gliwickich zespołach.

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Jakub Łabojko związał się z Piastem Gliwice kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie między stronami jest także zawarta opcja przedłużenia współpracy. Z pewnością 28-latek będzie odgrywał znaczącą rolę w drużynie prowadzonej przez Daniela Myśliwca, której brakowało w składzie tego typu pomocnika.

W minionym sezonie Jakub Łabojko rozegrał 29 spotkań w koszulce Motoru Lublin. 28-latek zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Zagłębiu Lubin.

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