Manchester United chce kolejnego napastnika. Może pozyskać go za darmo

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United szuka zmiennika dla Benjamina Sesko

Manchester United szuka kolejnego napastnika po sprowadzeniu Benjamina Seski. Ruben Amorim chce mieć szeroką kadrę, żeby rotować zawodnikami w trakcie sezonu. Jednym z kandydatów, który mógłby być kolejną opcją w ofensywie dla portugalskiego szkoleniowca jest Dominic Calvert-Lewin.

Czerwone Diabły już od dłuższego czasu rozważają sprowadzenie byłego piłkarza Evertonu. Obecnie 28-latek jest bez klubu. Anglik mógłby wesprzeć podstawowych graczy. Z doświadczonym snajperem rozmowy prowadziło także Newcastle United, jednak zawodnik ma wysokie wymagania finansowe. Inną opcją są też Aston Villa i West Ham United, które jest zdeterminowane, żeby dopiąć potencjalny transfer.

Z kolei Sunderland oferuje Calvertowi-Lewinowi wysoki kontrakt i miejsce w pierwszym składzie, co może być kuszące dla piłkarza. W ten sam sposób próbują go przekonać także drużyny spoza Wysp Brytyjskich. Zainteresowanie wyrażają kluby z Bundesligi, MLS oraz Arabii Saudyjskiej.

W poprzednim sezonie Calvert-Lewin zagrał 26 meczów w Premier League. Strzelał ważne gole, ale przez kontuzje nie był w najlepszej dyspozycji. Teraz chce znaleźć klub, w którym odzyska formę i będzie mógł regularnie grać.

Zobacz także: Liverpool szuka nowego napastnika. Gigant znalazł alternatywę dla Isaka