Manchester United chce kolejnego napastnika. Może pozyskać go za darmo

Manchester United rozważa sprowadzenie kolejnego napastnika. Jak podaje CaughtOffside, zawodnik miałby pełnić rolę rezerwowego.

Ruben Amorim
Ruben Amorim

Manchester United szuka zmiennika dla Benjamina Sesko

Manchester United szuka kolejnego napastnika po sprowadzeniu Benjamina Seski. Ruben Amorim chce mieć szeroką kadrę, żeby rotować zawodnikami w trakcie sezonu. Jednym z kandydatów, który mógłby być kolejną opcją w ofensywie dla portugalskiego szkoleniowca jest Dominic Calvert-Lewin.

Czerwone Diabły już od dłuższego czasu rozważają sprowadzenie byłego piłkarza Evertonu. Obecnie 28-latek jest bez klubu. Anglik mógłby wesprzeć podstawowych graczy. Z doświadczonym snajperem rozmowy prowadziło także Newcastle United, jednak zawodnik ma wysokie wymagania finansowe. Inną opcją są też Aston Villa i West Ham United, które jest zdeterminowane, żeby dopiąć potencjalny transfer.

Z kolei Sunderland oferuje Calvertowi-Lewinowi wysoki kontrakt i miejsce w pierwszym składzie, co może być kuszące dla piłkarza. W ten sam sposób próbują go przekonać także drużyny spoza Wysp Brytyjskich. Zainteresowanie wyrażają kluby z Bundesligi, MLS oraz Arabii Saudyjskiej.

W poprzednim sezonie Calvert-Lewin zagrał 26 meczów w Premier League. Strzelał ważne gole, ale przez kontuzje nie był w najlepszej dyspozycji. Teraz chce znaleźć klub, w którym odzyska formę i będzie mógł regularnie grać.

