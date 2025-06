Man United naciska na transfer napastnika. Gigant przygotowuje ofertę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dominic Calvert-Lewin przymierzany do Manchesteru United

Manchester United nie ustaje w wysiłkach, by wzmocnić ofensywę podczas letniego okna transferowego. Na liście priorytetów transferowych Czerwonych Diabłów od wielu tygodni znajduje się Dominic Calvert-Lewin, którego kontrakt z Evertonem wygasa z końcem czerwca. Jak dotąd Anglik nie zdecydował się na jego przedłużenie, co zwiększa szanse na jego odejście z Goodison Park.

28-letni napastnik może pochwalić się dużym doświadczeniem na angielskich boiskach. W barwach Evertonu rozegrał 239 spotkań w Premier League, zdobywając przy tym 57 bramek. Znakomity bilans czyni Calverta-Lewina łakomym kąskiem na rynku, szczególnie dla klubów szukających sprawdzonego snajpera bez konieczności płacenia wysokiego odstępnego.

Kierownictwo Czerwonych Diabłów bacznie monitoruje sytuację zawodnika i rozważa złożenie propozycji kontraktowej, która mogłaby przekonać Anglika do przenosin na Old Trafford. Warto zaznaczyć, że The Toffees nie byli zainteresowany sprzedażą Calverta-Lewina w styczniu, mając nadzieję, że zawodnik odegra istotną rolę w drugiej części rozgrywek.

Ruben Amorim ma nadzieję znacząco przebudować skład. Mimo, że klub z Old Trafford pozostaje jednym z najbogatszych w Europie, obecna sytuacja finansowa i brak awansu do europejskich pucharów zmusza do ostrożnych ruchów. Dodajmy, że Man United rozważał sprowadzenie m.in. Victora Osimhena i Viktora Gyokeresa.