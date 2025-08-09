Manchester United potwierdził transfer! Nowy napastnik na pokładzie

11:38, 9. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Manchester United

Manchester United w sobotę ogłosił przyjście nowego napastnika. Drużynę Rubena Amorima zasilił Benjamin Sesko z RB Lipska. Słoweniec związał się z angielskim klubem 5-letnią umową.

Ruben Amorim
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Oficjalnie: Benjamin Sesko w Manchesterze United

Manchester United ma za sobą kompromitujący rok. Na Old Trafford trwa właśnie przebudowa kadry, ale nie idzie ona po myśli klubu. Czerwone Diabły interesują się wieloma zawodnikami, ale w większości kończy się tylko właśnie na zainteresowaniu. Dotychczas drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima wzmocnili Matheus Cunha, Bryan Mbeumo oraz Diego Leon.

W sobotnie popołudnie Manchester United wreszcie uszczęśliwił swoich kibiców. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzone zostało przyjście Benjamina Sesko z RB Lipska. Słoweński napastnik przeniósł się na Old Trafford na zasadzie transferu definitywnego. Zawodnik związał się z nowym zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku.

Manchester United długo walczył o podpis Benjamina Sesko. Czerwone Diabły rywalizowały o Słoweńca z Newcastle United. Ostatecznie to drużyna Rubena Amorima okazała się górą. Nowy napastnik lada moment straci również rywala o miejsce w składzie. Rasmus Hojlund jest już tylko o mały krok od AC Milanu.

Benjamin Sesko natomiast w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w barwach RB Lipska. 22-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 21 trafień, a także sześć asyst.

