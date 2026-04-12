Leao wystawiony na sprzedaż! Tyle chce za niego Milan

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan chce ok. 65-75 mln euro za Rafaela Leao

AC Milan w minioną sobotę sensacyjnie przegrał z Udinese aż (0:3). Porażka oznacza, że ich szanse na mistrzostwo drastycznie spadły. Co więcej, kibice dali upust swojemu niezadowoleniu szczególnie z występu jednego zawodnika. Rafael Leao schodząc z boiska, został wygwizdany przez fanów. W obronie Portugalczyka stanął m.in. Adrien Rabiot, apelując o większe zaufanie.

Rafael Leao w tym sezonie nie prezentuje pełni swoich możliwości. Mimo to uzbierał 10 goli i 2 asysty w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Niemniej jednak Mediolańczycy rozważają sprzedaż jednej z gwiazd. Należy dodać, że 26-latek nie gra na swojej nominalnej pozycji. Max Allegri często wystawia go jako napastnika, choć jego naturalną pozycją jest lewe skrzydło.

Plotki o możliwej zmianie klubu pojawiają się od dawna. Co więcej, agenci piłkarza oferowali go nawet FC Barcelonie, ale odbili się od ściany. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że wszystko i tak zmierza ku rozstaniu. AC Milan wystawił go na listę transferową. Przy okazji Rossoneri wycenili zawodnika, żądając za niego ok. 65-75 milionów euro. Kontrakt piłkarza obowiązuje do połowy 2028 roku.

Leao gra w Milanie od sierpnia 2019 roku, przechodząc z Lille za ok. 50 mln euro. Łącznie ma na swoim koncie prawie 300 meczów, w których zdobył 80 bramek i zanotował 64 asysty.