Rafael Leao nie wzmocni latem FC Barcelony. Skrzydłowy AC Milanu został zaoferowany Dumie Katalonii, ale mistrz La Ligi uznał, że ma lepsze opcje na skrzydłach - informuje hiszpański "SPORT".

FC Barcelona nie chce Rafaela Leao

Rafael Leao od dłuższego czasu łączony jest z transferem do czołowych europejskich klubów. Jego sytuacja w Mediolanie nie jest w pełni klarowna, co sprawia, że władze AC Milanu rozważają różne scenariusze związane z przyszłością jednego ze swoich kluczowych zawodników. Rossoneri zaczynają powoli mieć dosyć reprezentanta Portugalii, który na dłuższą metę nie potrafi ustabilizować formy.

Według ostatnich doniesień, Rafael Leao został zaproponowany FC Barcelonie. Duma Katalonii analizuje rynek w kontekście ewentualnych wzmocnień ofensywy. Najnowsze informacje jednak w sprawie potencjalnych przenosin Portugalczyka przekazuje hiszpański „SPORT”. Otóż ostatecznie kataloński klub nie zdecydował się na podjęcie konkretnych działań w sprawie transferu.

Wspomniana prasa zaznacza, że włodarze FC Barcelony są zadowoleni z obecnych opcji na skrzydłach i skupiają się na innych priorytetach kadrowych. Warto podkreślić, że Portugalczyk musiałby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Raphinhą. Temat skrzydłowego został jednak odrzucony na boczny tor. Niewykluczone jednak, że Leao zmieni klub w najbliższym okienku transferowym. Zainteresowanie jego usługami wykazują również inne zespoły z europejskiej czołówki.

Rafael Leao w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce AC Milanu. Reprezentant Portugalii zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.