Manchester City dostał ofertę za gwiazdę. Gigant szybko zdecydował

07:53, 13. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  FootMercato

Manchester City otrzymał ofertę w wysokości 30 milionów euro za obrońcę. Jak podaje FootMercato, perełką angielskiego giganta zainteresowanie wyraził ligowy rywal.

Pep Guardiola
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City otrzymał ofertę za Rico Lewisa

Manchester City otrzymał ofertę opiewającą na 25 milionów euro plus 5 milionów w bonusach za Rico Lewisa. Propozycja Nottingham Forest została jednak odrzucona, ponieważ Obywatele liczą na wyższą kwotę.

20-letni defensor jest wychowankiem klubu z Etihad Stadium i regularnie dostaje szanse od Pepa Guardioli. W minionym sezonie wystąpił w 44 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst. To naturalnie zwiększa wartość rynkową młodego Anglika.

Nottingham Forest chciało wzmocnić swoją linię obrony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Zawodnik wyróżnia się swoją wszechstronnością i szybkością. Może grać nie tylko jako prawy obrońca, ale także zdarza mu się grać po drugiej boiska oraz jako defensywny pomocnik.

W ostatnich tygodniach Manchester City prowadzi intensywne rozmowy w sprawie kilku swoich zawodników. Jack Grealish został wypożyczony do Evertonu, Savinho jest bliski transferu do Tottenhamu, a na liście życzeń Nottingham oprócz Lewisa znalazł się także James McAtee.

Klub będzie musiał jednak zaproponować wyższą kwotę, żeby przekonać angielskiego giganta do sprzedaży swojej perełki. Wszystko wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Tottenham zainteresowany celem transferowym Arsenalu. Gwiazda rozchwytywana