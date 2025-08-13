Manchester City dostał ofertę za gwiazdę. Gigant szybko zdecydował

Manchester City otrzymał ofertę w wysokości 30 milionów euro za obrońcę. Jak podaje FootMercato, perełką angielskiego giganta zainteresowanie wyraził ligowy rywal.

Manchester City otrzymał ofertę za Rico Lewisa

Manchester City otrzymał ofertę opiewającą na 25 milionów euro plus 5 milionów w bonusach za Rico Lewisa. Propozycja Nottingham Forest została jednak odrzucona, ponieważ Obywatele liczą na wyższą kwotę.

20-letni defensor jest wychowankiem klubu z Etihad Stadium i regularnie dostaje szanse od Pepa Guardioli. W minionym sezonie wystąpił w 44 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst. To naturalnie zwiększa wartość rynkową młodego Anglika.

Nottingham Forest chciało wzmocnić swoją linię obrony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Zawodnik wyróżnia się swoją wszechstronnością i szybkością. Może grać nie tylko jako prawy obrońca, ale także zdarza mu się grać po drugiej boiska oraz jako defensywny pomocnik.

W ostatnich tygodniach Manchester City prowadzi intensywne rozmowy w sprawie kilku swoich zawodników. Jack Grealish został wypożyczony do Evertonu, Savinho jest bliski transferu do Tottenhamu, a na liście życzeń Nottingham oprócz Lewisa znalazł się także James McAtee.

Klub będzie musiał jednak zaproponować wyższą kwotę, żeby przekonać angielskiego giganta do sprzedaży swojej perełki. Wszystko wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

