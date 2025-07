Man City może stracić zawodnika. Pojawiła się oferta

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

James McAtee na celowniku Nottingham Forest

Manchester City przechodzi kolejne zmiany kadrowe w letnim oknie transferowym. Największym dotychczasowym wzmocnieniem drużyny Pepa Guardioli pozostaje Tijjani Reijnders, sprowadzony z Milanu za 55 milionów euro. Klub nie tylko szuka nowych twarzy, ale również pracuje nad odejściami. Jednym z zawodników, który może opuścić Etihad Stadium, jest James McAtee.

22-letni pomocnik od kilku tygodni znajduje się na radarze Borussii Dortmund oraz Eintrachtu Frankfurt. Teraz do wyścigu o angielskiego zawodnika dołączyło Nottingham Forest. Jak informuje „TBR Football”, klub z City Ground prowadzi zaawansowane rozmowy zarówno z zawodnikiem, jak i jego otoczeniem, a także przedstawił atrakcyjną ofertę.

Władze The Citizens wyceniają swojego wychowanka na 30 milionów euro. McAtee ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku, ale brak regularnej gry w pierwszym zespole skłania go do zmiany otoczenia. W poprzednim sezonie zaliczył 27 występów i zdobył siedem bramek.

Nuno Espirito Santo, który w poprzednim sezonie sensacyjnie wprowadził swój zespół do europejskich pucharów, poszukuje nowych rozwiązań w ofensywie. Portugalczyk wierzy, że zdoła przekonać McAtee do przeprowadzki. Na korzyść 22-latka działa także jego świetna postawa na tegorocznych mistrzostwach Europy do lat, gdzie poprowadził reprezentację Anglii do triumfu. Jego forma na turnieju potwierdziła, że jest gotów na większe wyzwania i regularną grę na wysokim poziomie.