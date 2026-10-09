Legia ukarana przez PZPN! Wszystko przez mecz z Wisłą

Legia Warszawa została ukarana przez PZPN za zamknięcie sektora gości w meczu z Wisłą Kraków. Jak poinformował Szymon Jadczak, Komisja Licencyjna nałożyła na nich karę finansową.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Stadion Legii Warszawa

PZPN ukarał Legię Warszawa

Legia Warszawa w niedzielę wieczorem (11 października) zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Kraków. Bezpośrednio przed spotkaniem stołeczny klub zdecydował się zamknąć sektor gości, co wywołało oburzenie wśród kibiców Białej Gwiazdy, a także aferę na skalę krajową. Co więcej, potwierdzono, że wspomniany sektor ma być wyłączony z użytku aż do końca roku kalendarzowego.

Wojskowi swoją decyzją naruszyli jednak regulamin. Sprawie przyjrzała się Komisja Licencyjna PZPN, która postanowiła ukarać stołeczny klub. Jak przekazał Szymon Jadczak, Legia zapłaci 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości na stadionie przy Łazienkowskiej.

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Takich spotkań Legia według terminarza rozegra pięć, a więc jak łatwo można policzyć, klub będzie musiał zapłacić łącznie 1,250 mln złotych grzywny.

– Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nałożyła na Legię Warszawa obowiązek zapłaty 250 tys. zł za każdy mecz rozegrany u siebie bez wymaganej liczby miejsc dla kibiców gości. Zamknięcie sektora do końca roku komisja nazywa „samowolnym”. Zezwolenie na mecze bez kibiców przyjezdnych, które klub uzyskał w ratuszu na własny wniosek, „nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania wymogów licencyjnych”. Do końca roku Legia ma pięć meczów domowych. Pierwszy, z Wisłą Kraków, w niedzielę – napisał w mediach społecznościowych Szymon Jadczak.

Na ten moment Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Wisła Kraków ma o 2 oczka mniej i plasuje się na 4. miejscu.