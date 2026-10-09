Moder wie, co planuje Feyenoord. Trener się wygadał

Jakub Moder w tym tygodniu trenował z pełnymi obciążeniami. Reprezentant Polski jest bardzo blisko powrotu na boisko. Giovanni van Bronckhorst, cytowany przez serwis Feyenoord24.net ujawnił, jaka przyszłość czeka środkowego pomocnika.

box to box pictures/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder będzie ważną częścią planów trenera Feyenoordu

Jakub Moder po raz ostatni wystąpił w oficjalnym meczu w kwietniu tego roku. Następnie wypadł na pół roku z powodu kontuzji kolana. Była to kolejna tak długa przerwa w karierze pomocnika. Wcześniej pauzował przez sześć miesięcy w okresie od sierpnia 2025 do stycznia 2026 roku. Warto dodać, że w styczniu poprzedniego roku przeniósł się do Feyenoordu, lecz przez problemy zdrowotne zdołał rozegrać jedynie 30 meczów.

Według najnowszych informacji Moder jest coraz bliżej powrotu na boisku. W tym tygodniu trenował z resztą zespołu na pełnych obrotach. Na konferencji prasowej Giovanni van Bronckhorst, cytowany przez serwis Feyenoord24.net ujawnił, że wiąże z nim duże plany. W klubie czekają na Polaka.

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– Jego perspektywy? Dla mnie nie ma opcji, by odszedł. To zawodnik, którego chcę zatrzymać. Ma dużą jakość, jest silny fizycznie i dobrze rozumie grę. Widziałem już, na co go stać w Feyenoordzie – mówił Giovanni van Bronckhorst, cytowany przez serwis Feyenoord24.net.

– Chcemy mieć do dyspozycji wszystkich zawodników. Mam nadzieję, że Jakub również będzie gotowy – dodał.

Moder, gdy tylko był zdrowy, prezentował się bardzo dobrze w barwach holenderskiego klubu. W sezonie 2024/2025 strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty w 14 meczach ligowych. Z kolei w poprzednim sezonie uzbierał 10 występów, jednego gola i jedną asystę. Kontrakt ma ważny do połowy 2028 roku.