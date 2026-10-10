Wiadomo, co z Mbappe. Takim składem ma zagrać Real z Villarrealem

Real Madryt nie ma już żadnego miejsca na błąd, jeśli chodzi o rozgrywki La Liga. W sobotę (10 października) zagrają u siebie z Villarrealem. Oto przewidywany skład Los Blancos na najbliższy mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe gotowy do gry. Przewidywany skład Realu Madryt

Real Madryt po trzech tygodniach przerwy wraca do rywalizacji o ligowe punkty. Celem nadrzędnym na najbliższe tygodnie będzie odrobienie strat do FC Barcelony, która uciekła w tabeli La Liga na sześć punktów. W pierwszym meczu po przerwie na kadrę podopieczni Jose Mourinho zagrają z Villarrealem. Spotkanie odbędzie się w sobotę (10 października) o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabeu.

W trakcie zgrupowania reprezentacji Francji kontuzji doznał Kylian Mbappe. W Madrycie była obawa, że uraz kolana wykluczy piłkarza na dłuższy czas. Finalnie skończyło się tylko na strachu, ponieważ napastnik szybko uporał się z problemami zdrowotnymi. Wiadomo, czy zagra z Villarrealem.

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Według przewidywań dziennika AS francuski snajper znajdzie się w wyjściowej jedenastce Realu Madryt. Co ciekawe, w pierwszym składzie powinien wyjść również Trent Alexander-Arnold, którego w początkowej fazie sezonu wygryzł na prawej obronie Denzel Dumfries. Hiszpanie przewidują również występ Bernardo Silvy od pierwszych minut. Pozostałe wybory personalne Jose Mourinho nie są żadnym zaskoczeniem.

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Villarrealem:

Courtois – Trent, Konate, Rudiger, Cucurella – Bernardo, Tchouameni – Guler, Bellingham, Vinicius Junior – Mbappe

Na ten moment Królewscy po 7. kolejkach w La Liga zajmują dopiero 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów.