Flick wskazał najlepszego piłkarza na świecie. Jest faworytem do Złotej Piłki

Lamine Yamal będzie najlepszym piłkarzem na świecie, o ile już nim nie jest - powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej. Szkoleniowiec FC Barcelony wypowiedział się o nastolatku w samych superlatywach.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Yamal najlepszy na świecie wg. Flicka

FC Barcelona już w sobotę (10 października) wraca do walki o ligowe punkty. Przed przerwą na kadrę imponowali formą, czego dowodem było siedem zwycięstw w siedmiu meczach. Na wczesnym etapie rozgrywek wypracowali sobie sześć punktów przewagi w tabeli nad Realem Madryt. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie Getafe. Już wiadomo, że na pewno na boisku nie zobaczymy Raphinhi. Wystąpić powinien za to Joan Garcia.

Na konferencji prasowej Hansi Flick musiał zmierzyć się z wieloma pytaniami. Jedno z nich dotyczyło Lamine Yamala. Nastolatek od początku sezonu potwierdza bardzo dobrą formę. Szkoleniowiec uważa, że o ile już nie jest najlepszym piłkarzem na świecie, w przyszłości na pewno nim będzie.

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– Lamine Yamal będzie najlepszym piłkarzem na świecie, o ile już nim nie jest. Widać to i czuć na każdym treningu. Jego podejście, mentalność i chęć codziennego doskonalenia się pokazują, że ma właściwe nastawienie – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej.

W tym sezonie Yamal strzelił 8 bramek i zanotował 6 asyst w 8 meczach. Nic więc dziwnego, że na finiszu drogi do Złotej Piłki nastolatek jest jednym z najpoważniejszych faworytów do zdobycia prestiżowej nagrody. Jego konkurentem pozostaje Harry Kane. Ceremonia odbędzie się (26 października).