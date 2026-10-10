Flick zdecydował ws. Szczęsnego. Przewidywany skład Barcelony

FC Barcelona dziś po południu (10 października) zmierzy się z Getafe w ramach 8. kolejki La Liga. Wątpliwości wzbudzała obsada bramki. Hiszpańska prasa już wie, na kogo postawi Hansi Flick. Na ławce rezerwowych spotkanie rozpocznie Wojciech Szczęsny.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Getafe

FC Barcelona przed przerwą na reprezentacje imponowała formą, niszcząc po drodze każdego napotkanego rywala. Katalończycy odnieśli komplet siedmiu zwycięstw w rozgrywkach ligowych, dokładając do tego wygraną na inaugurację Ligi Mistrzów. W tabeli La Liga wypracowali już sobie aż sześć punktów przewagi nad Realem Madryt. Szczególnie wrażenie robiła siła rażenia Blaugrany. W ośmiu meczach strzelili 36 bramek.

Przed meczem z Getafe jedną z zagadek dot. wyjściowej jedenastki była obsada pozycji bramkarza. Joan Garcia dopiero wrócił do treningów po kontuzji, więc istniał scenariusz, w którym między słupkami ponownie mógł wystąpić Wojciech Szczęsny. Hiszpańska prasa nie ma wątpliwości, kto zagra.

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Z informacji dziennika Sport wynika, że do bramki wróci Joan Garcia. Tak więc Szczęsny ponownie usiądzie na ławce. W tym sezonie były reprezentant Polski zanotował jeden występ przeciwko Racingowi Santander. Rozegrał w nim czterdzieści pięć minut, zastępując Hiszpana w przerwie meczu.

Istotna zmiana nastąpi również w ataku. Hansi Flick potwierdził na konferencji prasowej, że Raphinha wypadł na dwa najbliższe mecze. Pod jego nieobecność na pozycji numer dziewięć ma zagrać nowy nabytek Blaugrany, a więc Gabriel Jesus.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Getafe:

J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Pedri, Fermin – Yamal, Gabriel Jesus, Adeyemi

Początek spotkania Barcelona – Getafe w sobotę (10 października) o godzinie 18:30.