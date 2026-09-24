Norwegia – Dania: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (24.09.2026)

Norwegia podejmie przed własną publicznością Danię w 1. kolejce Ligi Narodów. Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Norwegia - Dania.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia – Dania: gdzie oglądać?

Reprezentacja Norwegii wraca do gry po udanych dla siebie Mistrzostwach Świata, gdzie dotarli do ćwierćfinału, w którym przegrali dopiero po dogrywce z Anglią. Teraz ich uwaga skupia się na Lidze Narodów, w której chcą ponownie namieszać i znaleźć się w najlepszej ósemce. W pierwszym meczu ich rywalem będzie Dania, która nie uczestniczyła w ostatnim mundialu. Duńczycy zamiast tego rozegrali dwa spotkania towarzyskie z Ukrainą (2:1) i DR Konga (0:0).

Warto dodać, że dla Norwegii to debiut w dywizji A Ligi Narodów. Z kolei Dania w poprzedniej edycji awansowała do ćwierćfinału.

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Norwegia – Dania: transmisja TV

Mecz Norwegia – Danie rozpocznie się w czwartek, 24 września 2024 roku o godzinie 20:45. Transmisję przeprowadzi telewizja Polsat na kanałach Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Premium 1.

Norwegia – Dania: transmisja online

Dodatkowo mecz Norwegia – Dania będzie transmitowany w internecie. Na żywo można go obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Norwegia – Dania? Transmisja meczu Norwegia – Dania będzie dostępna w TV na kanałach Polsat Sport 3 i Polsat Sport Premium 1, a także w internecie na platformie streamingowej Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Norwegia – Dania? Mecz Norwegia – Dania odbędzie się w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 20:45 na Ullevaal Stadion w Oslo.

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