Lech Poznań ogłosił odejścia piłkarza. Powalczy o Ligę Mistrzów z innym klubem

Ian Hoffmann w rundzie jesiennej nie będzie piłkarzem Lecha Poznań. Klub poinformował, że Amerykanin został wypożyczony do Mjallby AIF. To mistrz Szwecji, który gra w el. Ligi Mistrzów.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ian Hoffmann odchodzi z Lecha Poznań

Lech Poznań ma za sobą pierwsze spotkanie nowego sezonu. W Superpucharze Polski pokonali Górnik Zabrze (3:1). Tym samym zapisał się w historii, wyprzedzając Legię Warszawa pod względem ilości zwycięstw w tych rozgrywkach. W kadrze na mecz zabrakło jednak m.in. Iana Hoffmanna. Dzień później stało jasne, jaki był tego powód. Amerykanin opuścił szeregi Kolejorza.

Klub wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Ian Hoffmann odszedł na wypożyczenie. Najbliższe sześć miesięcy spędzi w Szwecji, gdzie związał się z mistrzem tamtejszej ligi, czyli Mjallby AIK. Szwedzi podobnie jak Lech Poznań zagrają w el. Ligi Mistrzów. W 2. rundzie zmierzą się z Lincoln z Gibraltaru. Co ważne, prawy obrońca będzie mógł wystąpić już w pierwszym starciu.

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– Ian Hoffmann został wypożyczony do drużyny mistrza Szwecji, Mjällby AIF. Obrońca Lecha Poznań będzie przebywał w zespole obecnie walczącym w eliminacjach do Ligi Mistrzów do końca tego roku – poinformował klub na oficjalnej stronie.

Warto dodać, że sezon w Szwecji jest w trakcie. Mjallby po 12. kolejkach zajmuje rozczarowujące 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Strata do obecnego lidera jest już duża, ponieważ wynosi aż 16 punktów. Stawce przewodzi Sirius z ogromną przewagą.

Hoffmann trafił do Poznania latem 2024 roku z norweskiego Moss za 200 tysięcy euro. W międzyczasie był dwukrotnie wypożyczany do Kristiansund oraz HamKam. W barwach Lecha rozegrał tylko 3 spotkania i 5 meczów w rezerwach.