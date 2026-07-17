Kadra Górnika Zabrze na Ligę Mistrzów. Gasparik wybrał 21 piłkarzy

Górnik Zabrze już w przyszłym tygodniu zaga pierwszy mecz z Fenerbahce. Michal Gasparik wybrał kadrę na Ligę Mistrzów. Zgłoszonych do europejskich pucharów jest 21 zawodników.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Kadra Górnika Zabrze na mecz z Fenerbahce w Lidze Mistrzów

Górnik Zabrze w przyszłym tygodniu po raz pierwszy od 1988 roku zagra w Lidze Mistrzów. Ostatni raz w najbardziej prestiżowych rozgrywkach rywalizowali w sezonie 1988/1989, gdy rozegrali dwumecz z Realem Madryt (0:1 i 2:3). Wcześniej w 1. rundzie pokonali Jeunesse Esch z Luksemburga (3:0 i 4:1). Tym razem w 2. rundzie eliminacji ich rywalem będzie Fenerbahce.

Pierwsze spotkanie Górnik – Fenerbahce odbędzie się w Stambule we wtorek (25 lipca). Rewanż zaplanowano tydzień później, czyli w środę (29 lipca) na stadionie w Zabrzu. Zwycięzca awansuje do 3. rundy eliminacji, a przegrany spadnie do kwalifikacji Ligi Europy.

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Na kilka dni przed pierwszym spotkaniem Górnik Zabrze podał kadrę na dwumecz 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zgłoszonych do gry w europejskich pucharach zostało 21 zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Jarosław Kubicki. Jak dobrze wiadomo, pomocnik na pewno nie zagra. Podczas starcia z Lechem Poznań w Superpucharze Polski doznał złamania ręki z przemieszczeniem.

Ponadto w kadrze znaleźli się nowi piłkarze jak Kacper Urbański, Erik Prekop, Philipp Schulze czy Bruno Durdov.

Kadra Górnika Zabrze na Ligę Mistrzów:

Bramkarze: Philipp Schulze, Tomasz Loska

Obrońcy: Erik Janża, Patryk Warczak, Ondrej Zmrzly, Josema, Michal Sacek, Paweł Bochniewicz, Rafał Janicki

Pomocnicy: Lukas Sadilek, Maksym Chłań, Yvan Ikia Dimi, Bruno Durdov, Kacper Urbański, Jarosław Kubicki, Taofeek Ismaheel, Bastien Donio, Roberto Massimo, Peter Gonzalez

Napastnicy: Sondre Liseth, Erik Prekop