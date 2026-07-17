Górnik ogłosił transfer nowego piłkarza. To ciekawy defensor

Górnik Zabrze poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nowym zawodnikiem ich zespołu został Maximilian Dietz. To 24-letni środkowy obrońca, który ostatnio grał dla niemieckiego SpVgg Greuther Furth.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik z nowym obrońcą na pokładzie

Górnik Zabrze słabo wszedł w nowy sezon. Na inaugurację przegrał bowiem swój mecz w Superpucharze Polski z Lechem Poznań. Dla wielu to starcie, które nie ma zbyt istotnej wagi, ale wciąż jednak lepiej podnieść trofeum w górę, niż schodzić z boiska pokonanym. Niemniej najważniejsza batalia wciąż przed Trójkolorowymi.

Wkrótce bowiem rozpoczną oni grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wiadomo, że konieczne są wzmocnienia przed kolejnymi meczami w pucharach, dlatego też klub właśnie ogłosił sprowadzenie nowego defensora. Został nim niejaki Maximilian Dietz. To 24-letni środkowy obrońca, który ostatnio grał dla niemieckiego SpVgg Greuther Furth. Amerykanin podpisał z klubem z Górnego Śląska umowę do końca czerwca 2029 roku.

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– Wiem, że Górnik to Klub z wieloma trofeami, który po ostatnich słabszych latach znów odzyskał blask i rozegrał wspaniały sezon. Kluby takie jak Górnika zawsze mają przyszłość, ze względu na tradycję i potężną bazę kibiców. To dla mnie bardzo ważne, że dziś Klub ma wysokie ambicje, chce się dalej rozwijać, kontynuować sukcesy z ubiegłego sezonu i stawiać przed sobą nowe cele – powiedział tuż po ogłoszeniu w rozmowie z mediami klubowymi nowy środkowy obrońca.

W minionym sezonie Maximilian Dietz rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zanotował pięć żółtych kartek. Łącznie na boiskach 2. Bundesligi ma 85 występów. Co ciekawe, Amerykanin 10 razy wystąpił w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

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