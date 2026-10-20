Lech Poznań na drodze do tytułu. Tak wyglądają szanse na mistrzostwo

11:45, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piotr Klimek [X]

Lech Poznań ma największe szanse na mistrzostwo Polski. Z wyliczeń Piotra Klimka wynika, że Kolejorz ma aż 63,6% szans na tytuł. Dla porównania drugi Górnik Zabrze ma tylko 16,7% szans na mistrzostwo.

Niels Frederiksen
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań ucieka rywalom w Ekstraklasie. Oto szanse na mistrzostwo

Lech Poznań w poprzednich dwóch sezonach był bez wątpienia najlepszą drużyną w PKO BP Ekstraklasie. W trwających rozgrywkach również liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Po 11. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z punktem straty do Górnika Zabrze. Trzeba jednak zaznaczyć, że podopieczni Nielsa Frederiksena mają na swoim koncie o jeden mecz rozegrany mniej od pozostałych drużyn. Mimo to są faworytem w walce o tytuł.

Według najnowszych wyliczeń Piotra Klimka wynika, że Lech Poznań to zdecydowany faworyt do mistrzostwa Polski. Kolejorz ma aż 63,6% szans na tytuł. Różnica w porównaniu do reszty stawki jest miażdżąca. Drugi w zestawieniu Górnik Zabrze ma „tylko” 16,7%, a Legia Warszawa 12,6% szans na mistrzostwo.

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Na początku sezonu dobrze radzi sobie także Pogoń Szczecin, której szanse na tytuł według analityka wynoszą 4,9%. Pozostałe drużyny mają mniej niż 1% szans. W porównaniu do ostatnich wyliczeń pozycję w prognozowanej tabeli zmieniły tylko trzy zespoły: Wisła Płock, Raków oraz Widzew Łódź.

W najbliższy weekend kibiców czeka kilka ciekawych spotkań w Ekstraklasie. Hitem kolejki będzie starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Interesująco zapowiada się także rywalizacja Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa oraz Widzewa Łódź z Górnikiem Zabrze.

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