Man United chce TRZECH piłkarzy Barcelony! Deco odbył pierwszą rozmowę

Imago / Francisco Macia Na zdjęciu: Ansu Fati

Manchester United przygotowuje się do letniego okna transferowego. Pod dowództwem nowego współwłaściciela, który odpowiada w klubie za pion sportowy, w zespole ma dojść do małej rewolucji kadrowej. Z tego powodu doszło również do spotkania z dyrektorem sportowym FC Barcelony – Deco.

Jak donosi profil BarcaInfo na portalu X powołując się na informacje z Mundo Deportivo dyrektor sportowy Dumy Katalonii odbył rozmowę z zarządem Manchesteru United. Celem spotkania oraz tematem przewodnim było zainteresowanie angielskiego zespołu trzema zawodnikami Barcelony. Konkretnie chodzi o takich piłkarzy jak Frenkie De Jong, Ansu Fati oraz Alejandro Balde.

W poniedziałek doszło do spotkania Deco z zarządem Manchesteru United. Według informacji z Anglii mają oni na swojej liście trzech piłkarzy Barcy: Frenkie'ego de Jonga, Alejandro Balde i Ansu Fatiego. [@mundodeportivo] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 14, 2024

Plotki o transferze holenderskiego pomocnika na Old Trafford pojawiały się już w zeszłym roku. Ma to związek z faktem, że Erik ten Hag bardzo dobrze zna De Jonga z czasów gry w Ajaxie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą dwójkę, to zarówno Fati, jak i Balde występują na pozycjach, które Czerwone Diabły będą chciały wzmocnić w nadchodzącym czasie.

21-letni skrzydłowy na ten moment jest wypożyczony do Brighton, więc skauci Manchesteru United mogą go regularnie obserwować. W tym sezonie zagrał 15 meczów w Premier League, w których strzelił 2 bramki. Zaś jeśli chodzi o Balde, to 20-latek do momentu kontuzji był podstawowym lewym obrońcą Barcelony. Zagrał w 18 meczach w La Liga, w których zaliczył jedną asystę.