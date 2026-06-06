Liverpool szuka nowego obrońcy. To będzie wielki transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Luka Vusković w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool po zakończeniu sezonu pożegnał Arne Slota. Następcą holenderskiego trenera został Andoni Iraola, który wykonał znakomitą pracę w AFC Bournemouth. Nowy menedżer The Reds już planuje wzmocnienia składu przed kolejnym sezonem. Jak podaje

Football Insider, uwagę przyciąga Luka Vusković, który jest związany z Tottenhamem Hotspur.

19-letni Chorwat w poprzedniej kampanii był wypożyczony do Hamburger SV, w którym zbierał cenne doświadczenie i regularnie występował w pierwszym składzie. Jego rozwój śledzą jednak nie tylko kluby z Premier League. Zainteresowanie mają wykazywać m.in. FC Barcelona, Borussia Dortmund oraz Paris Saint-Germain.

Według doniesień medialnych, Vusković może latem opuścić Tottenham, ponieważ Roberto De Zerbi miałby być skłonny dopuścić do jego sprzedaży, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Co ciekawe, Chorwat w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024 występował w barwach Radomiaka Radom. Na polskich boiskach świetnie spisywał się przy stałych fragmentach gry, gdzie wykorzystywał swoje warunki fizyczne.

W minionym sezonie obrońca rozegrał łącznie 30 spotkań i zdobył sześć bramek. Vusković łączący siłę, dobrą grę w powietrzu i skuteczność pod bramką rywala. Serwis Transfermarkt.de wycenia obecnie młodego Chorwata na 60 milionów euro. Ponadto został powołany do reprezentacji swojego kraju na nadchodzący mundial.