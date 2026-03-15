Liverpool podjął decyzję ws. bramkarza! Jeden z nich może odejść

16:31, 15. marca 2026
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool podjął decyzję w sprawie obsady bramki na przyszły sezon. Jak donosi TEAMtalk, przyszłość jednego z golkiperów stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Alisson Becker
Na zdjęciu: Alisson Becker

Liverpool zdecydował. Mamardashvili może odejść

Liverpool podjął decyzję o zatrzymaniu Alissona Beckera na kolejny sezon jako podstawowego bramkarza. Klub rozważa nawet zaoferowanie 33-latkowi przedłużenie umowy, która obecnie obowiązuje do 2027 roku.

Taka sytuacja stawia w trudnym położeniu Giorgiego Mamardashviliego, który liczył na regularną grę po powrocie z wypożyczenia. Obecnie 25-latek pełni jedynie rolę zmiennika, co budzi zainteresowanie innych klubów.

Gruzin nie zdołał jeszcze w pełni przekonać do siebie sztabu szkoleniowego podczas swoich nielicznych występów. Z jednej strony Liverpool wciąż widzi w nim następcę Brazylijczyka, ale z drugiej strony doświadczony bramkarz wciąż zapewnia spokój między słupkami. Młodszy zawodnik otrzymuje szanse głównie wtedy, gdy podstawowy golkiper leczy urazy, z czego nie jest usatysfakcjonowany.

To według „TEAMtalk” sprawiło, że zainteresowane kluby, których nazwy nie padły, wysłały zapytania o transfer Mamardashviliego. Nie wiadomo jednak czy The Reds byliby skłonni do definitywnej sprzedaży, czy też raczej do kolejnego wypożyczenia, żeby mógł się dalej rozwijać. W poprzednim sezonie na tej zasadzie występował w Valencii.

