Liverpool może przeprowadzić głośny transfer. Gwiazda Barcelony rozchwytywana

Alejandro Balde może opuścić Barcelonę. Chce go Liverpool

Liverpool poszukuje nowego lewego obrońcy, ponieważ Andrew Robertson w czerwcu pożegna się z klubem. Szkot pozostawi po sobie lukę, dlatego The Reds szukają jego następcy. Jak podaje portal „Fichajes” na celowniku angielskiego giganta znalazł się Alejandro Balde.

Sytuacja wychowanka Barcelony uległa zmianie i nie jest on już traktowany jako zawodnik nie na sprzedaż. Deco ma pewne wątpliwości co do formy piłkarza, co otwiera drogę do negocjacji. Dodatkowo pozwoliłoby to klubowi na uzyskanie solidnego zastrzyku gotówki.

22-latkiem zainteresowanie wykazuje także Manchester United, jednak według źródła Hiszpan miałby lepiej pasować do stylu gry zespołu prowadzonego przez Arne Slota. Blaugrana wycenia Balde na 60 milionów euro, co nie byłoby problemem dla angielskich gigantów.

Młody gwiazdor rozegrał w bieżącym sezonie 34 spotkania i zanotował trzy asysty. Kontrakt zawodnika z Dumą Katalonii obowiązuje do 2028 roku.

Zobacz także: Barcelona negocjuje ws. transferu Rashforda. Deco zaoferował Man United dwie opcje