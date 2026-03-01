W Liverpoolu wrze. Zmiennik Alissona nie chce już dłużej czekać

09:15, 1. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Liverpool w 2024 roku kupił nowego bramkarza za 30 milionów euro. Giorgi Mamardaszwili wciąż pełni jedynie rolę rezerwowego. Gruzin chce latem zmienić klub - donosi "TEAMtalk".

Giorgi Mamardaszwili
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Giorgi Mamardaszwili

Mamardaszwili rozczarowany sytuacją w Liverpoolu

Liverpool w 2024 roku postanowił sprowadzić nowego bramkarza. Podczas Mistrzostw Europy znakomicie zaprezentował się Giorgi Mamardaszwili, który kosztował angielskiego giganta aż 30 milionów euro. Kolejny sezon spędził na wypożyczeniu w Valencii, gdzie występował już wcześniej.

Latem 2025 roku bramkarz trafił na Anfield. Wydawało się, że będzie w stanie rywalizować o miejsce w bramce z Alissonem Beckerem. Brazylijczyk pozostaje natomiast pewniakiem do wyjściowej jedenastki. Wystąpił dotąd w 30 spotkaniach, podczas gdy Gruzin uzbierał ich tylko 11. To sytuacja, która mocno go niepokoi, zwłaszcza że forma Alissona w tym sezonie nie zachwyca.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Mamardaszwili jest sfrustrowany tym faktem, gdyż ma świadomość, że prędko się to nie zmieni. Alisson był w ostatnich tygodniach łączony z powrotem do Serie A, ale Liverpool nie chce go sprzedawać. Wciąż widzi go jako twarz drużyny i podstawowego bramkarza, być może też w przyszłym sezonie. Z tego względu Mamardaszwili latem będzie naciskał na odejście. Nie skreśla swojej przyszłości na Anfield, natomiast jest gotowy udać się na wypożyczenie, byle tylko grać regularnie.

Mamardaszwili ma ważną umowę z Liverpoolem do czerwca 2031 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 28 milionów euro.