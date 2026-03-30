Cios dla Realu Madryt. Courtois może opuścić kluczowe mecze

19:52, 30. marca 2026
Luka Pawlik
Źródło:  ESPN

Thibaut Courtois to gracz, który ostatnio nabawił się kontuzji. ESPN podało, że sprawa jest poważniejsza, niż pierwotnie przewidywano, a przerwa w grze może się jeszcze wydłużyć.

Thibaut Courtois
fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois wypada z gry na dłużej

Thibaut Courtois jest w trakcie rekonwalescencji po urazie, którego doznał w trakcie starcia Ligi Mistrzów przeciwko Manchester City. Tymczasem nowe informacje w tej sprawie ujawnił ESPN.

Źródło przekazało, że kontuzja reprezentanta Belgii jest poważniejsza, niż początkowo przypuszczano. Tym samym udział Courtoisa w rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Bayern Monachium jest wysoce mało prawdopodobny.

Real Madryt pierwsze spotkanie z Bawarczykami rozegra już 7 kwietnia o godzinie 21:00. Z kolei mecz rewanżowy zaplanowano na 15 kwietnia, również na godzinę 21:00. Według bukmacherów na dziś faworytem tej rywalizacji są przedstawiciele Bundesligi.

33-latek trafił do hiszpańskiej ekipy w sierpniu 2018 roku. 107-krotny reprezentant Belgii wystąpił w barwach Realu łącznie w 329 meczach, tracąc w nich 321 bramek. Z kolei w 128 spotkaniach Courtois zachował czyste konto.

Madrycka ekipa w tej kampanii rywalizuje wciąż na kilku frontach – zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w La Liga. Do ligowego grania Los Blancos wrócą już 4 kwietnia o godzinie 16:15. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Mallorką. W pierwszym starciu między zespołami padły trzy gole, a górą był Real (2:1). Ogólnie madrycka drużyna wygrała każde z trzech ostatnich spotkań między tymi ekipami.

