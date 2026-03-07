Liverpool może przechytrzyć Man United. Gwiazda rozchwytywana

Liverpool szuka nowego zawodnika na lewą stronę defensywy przed kolejnym sezonem. Jak donosi serwis Sports Boom, klub z Anfield może sprowadzić następcę Andrewa Robertsona.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Federico Dimarco może trafić do Anglii. Chcą go Liverpool i Manchester United

Liverpool może mieć problem na pozycji lewego obrońcy, ponieważ kontrakt Andrewa Robertsona wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Szkocki defensor wzbudza zainteresowanie takich ekip jak Tottenham czy Celtic.

Jednocześnie Kostas Tsimikas przebywa na wypożyczeniu w AS Romie, ale raczej nie ma przyszłości w barwach angielskiego giganta. Stąd też Arne Slot potrzebuje nowej gwiazdy na tę pozycję.

Obecnie pierwszym wyborem trenera jest Milos Kerkez, ale jego forma w tym sezonie nie zachwyca. W przeciwieństwie do niego, Federico Dimarco rozgrywa fantastyczny sezon w barwach Interu Mediolan. Włoch zdobył już siedem bramek i zanotował piętnaście asyst w trzydziestu pięciu występach. Liverpool uważa, że zawodnik mógłby bez problemu zastąpić Robertsona w zadaniach ofensywnych.

Niestety sprowadzenie 28-latka nie będzie proste. Wcześniej o transfer zabiegał Manchester United, ale ich starania zakończyły się niepowodzeniem. Podobnie do Czerwonych Diabłów, Liverpool także może zderzyć się ze ścianą, ponieważ Inter nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy. Obrońca ma ważną umowę do 2027 roku i jest kluczową postacią włoskiego zespołu.

